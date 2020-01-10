Амурский минздрав рассмотрит вопрос о строительстве нового корпуса АОДКБ

Фото: Амур.инфо

Минздрав Амурской области планирует рассмотреть вопрос о возможности строительства нового корпуса Амурской детской областной клинической больницы. Об этом говорится в ответе министра здравоохранения региона одному из родителей онкобольных детей.

«В связи с обращениями родителей пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО "АОДКБ" министерством здравоохранения области планируется рассмотреть вопрос о возможности строительства нового терапевтического корпуса ГАУЗ АО "АОДКБ", который будет отвечать всем современным требованиям», – сообщает региональный минздрав.

Сейчас структура гематологического отделения детской областной больницы «не полностью» соответствует рекомендуемой структуре гематологического отделения, предусмотренной приказом Минздрава РФ. Отделение расположено в помещениях старого здания, спроектированного и построенного в 1962 году, уточняется в ответе.

В составе детской гематологии 22 койки. В том числе 6 гематологических коек, 15 онкологических коек и 1 койка паллиативной помощи.

«Полностью соблюсти правила организации деятельности гематологического отделения (…), а также правила вместимости палат (не более 2 коек) (…) в настоящее время не представляется возможным, в связи с тем, что старое здание, в котором расположено гематологическое отделение, не позволяет вносить конструктивные изменения», – поясняет министерство.

На 2020 год запланирован капитальный ремонт гематологического отделения АОДКБ. В 2018 году в отделении были оборудованы отдельные палаты и процедурный кабинет на первом этаже корпуса «с целью разделения потоков инфицированных и неинфицированных гепатитом С больных», проведен косметический ремонт на первом этаже корпуса, выполнен ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях первого этажа корпуса.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре 2018 года в Амурской области было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице.

Оно расследуется по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» в связи с тем, что у детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С.

В межведомственной программе лечения и реабилитации детей с вирусным гепатитом С, которую приняли в Амурской области в 2019 году, сообщалось, что общее количество детей с выявленными маркерами вирусного гепатита С среди пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» за период с 2006 по 2018 годы составило более 100 человек.

По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области, предоставленной отцу онкобольного ребенка, «акт эпидемиологического расследования хронического очага вирусного гепатита С в ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница" № 55 от 08.11.2019 года предоставлен управлением во все заинтересованные ведомства, в том числе в следственные органы и в прокуратуру Амурской области».