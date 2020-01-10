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10января
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При пожаре в Тамбовском районе получил ожоги мужчина

При пожаре в Тамбовском районе получил ожоги мужчина
Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

9 января был пожар в селе Жариково Тамбовского района. В огне пострадал мужчина.

Сообщение о пожаре в Жарикове поступило вечером 9 января: горела летняя кухня с пристроенной верандой. На место были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 60 и добровольная пожарная команда села, всего 6 человек и 2 единицы техники. Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось около 12 минут.

На пожаре пострадал мужчина 1968 года рождения, его с ожогами доставили в Тамбовскую районную больницу.

Кухня повреждена огнем по всей площади, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Причина и виновник происшествия устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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