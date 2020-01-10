Ежегодно рак молочной железы впервые выявляют у 350 амурчанок

Амурский онкодиспансер проводит информационную работу с жителями региона по профилактике рака. Учреждение изготовило серию специальных буклетов. По данным специалистов, в Амурской области ежегодно диагноз рак молочной железы впервые выставляется 350 женщинам.

«Наши специалисты дают интервью СМИ, участвуют в различных проектах в формировании среды, способствующей ведению и мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Кроме того, наше учреждение в рамках нацпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" ведет масштабную информационно-коммуникационную кампанию, направленную на профилактику развития онкологических заболеваний, ранее выявление рака и повышение приверженности к лечению», – отмечает главный врач Амурского онкодиспансера Светлана Леонтьева.

Одна из составляющих этой кампании – распространение тематических буклетов-листовок по профилактике наиболее распространенных видов рака: рака молочной железы, шейки матки, рака легких, колоректального рака, меланомы.

В листовках, которые подготовлены онкодиспансером, есть информация о статистике и симптомах того или иного онкозаболевания, о возможных причинах его возникновения, о методах самообследования и сроках прохождения медицинского обследования в амбулаторных либо стационарных условиях и о мерах профилактики.

Ежегодно более 38 000 тысяч женщин в России могут сохранить себе жизнь, если прекратят курить, утверждают специалисты. Несмотря на то, что рак слизистой полости рта относится к визуально определяемым локализациям, то есть при визуальном осмотре можно выявить опухоль у 100 % больных, запущенность данного заболевания (III – IV стадии) составляет 69 %.

Кроме того, одна из 9 женщин заболевает раком груди. В Амурской области ежегодно такой диагноз впервые ставят 350 женщинам. Однако наряду с довольно грозными цифрами в информационных буклетах приводятся и вполне рабочие схемы борьбы с раком, говорят медики.

«У многих сложилось мнение, будто онкологические заболевания неизлечимы. Это глубокое заблуждение. В настоящее время медицина располагает большим арсеналом различных методов лечения: хирургический, лучевая, лекарственная, гормональная терапия. Сейчас стойко излечиваются около 95 % больных раком кожи, 70-75 % больных на ранних стадиях рака молочной железы и шейки матки. Однако лечение значительно осложняется, если пациент обращается в поликлинику на более поздних этапах развития болезни. Поэтому необходимо обращаться к врачу в самом начале заболевания. Это даст возможность своевременно поставить диагноз и провести наиболее эффективный курс лечения», – говорится в одной из листовок.