Аэропорт Благовещенска обслужил рекордное количество пассажиров

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Аэропорт Благовещенска по итогам 2019 года обслужил рекордное количество пассажиров – более 559,6 тысячи. Показатель 2018 года превышен на 33,5 %, сообщается на сайте аэропорта.

«2019 год отметился сразу несколькими важными событиями в истории аэропорта. В сентябре началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, в ноябре мы впервые обслужили 500-тысячного пассажира. Почетным авиапассажиром стала амурчанка из Завитинска Инна Шурыгина, которая летела рейсом авиакомпании S7 в Москву. Подводя итоги деятельности предприятия, мы отмечаем значительный рост объема перевозок. Высокий показатель сложился из нескольких составляющих: расширение маршрутной сети и увеличение количества рейсов, развитие экономики региона и реализация крупных инвестиционных проектов, таких как космодром Восточный, строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода. В 2020 году мы надеемся сохранить высокий показатель, уже ведется работа над маршрутной сетью, согласовываем с перевозчиками программу полетов в предстоящую летнюю навигацию», – рассказал руководитель аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.

В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 419 тысяч пассажиров.

Наибольший прирост пассажиропотока отмечен на внутренних рейсах, он составил 40 %. С января по декабрь на внутренних авиалиниях перевезено 484 450 пассажиров. С 2019 года сроки действия федеральной программы по субсидированным перевозкам для льготной категории граждан были значительно расширены. Если в 2018 году такие перевозки осуществлялись только 9 месяцев, то в 2019 году введен круглогодичный период субсидированных перевозок, а также добавилась льготная категория граждан – многодетные родители получили возможность летать по субсидированным тарифам.

В 2019 году международными рейсами воспользовалось 75 152 пассажира. Среди международных направлений наибольший пассажиропоток отмечен на рейсах в Таиланд (остров Пхукет) и Вьетнам (курортный город Нячанг). С июля по сентябрь авиакомпанией «Якутия» выполнено пять рейсов в китайский город Вэйхай, а с 30 октября авиакомпания возобновила полеты по маршруту Благовещенск – Санья (Китай). С ноября авиакомпания «АзурЭйр» впервые начала выполнять рейсы из столицы Приамурья на остров Фукуок (Вьетнам).

Объем транзитного пассажиропотока составил 6 800 человек – это плюс 8,9 % к показателям 2018 года. За 12 месяцев в аэропорту Благовещенска выполнено 3 104 рейса, что на 15,7 % выше показателя прошлого года. Объем обработанных грузов и почты составил 3 469 тонн.