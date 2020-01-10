Амурское отделение ПФР рассказало о назначении пенсий

Как будут назначаться пенсии в 2020 году, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Амурской области. С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Все изменения проходят постепенно, переходный период завершится в 2028 году. К этому времени в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и моложе, и в 60 лет – женщины 1968 года рождения и моложе.

Предусмотрен плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст с 2019 года увеличивается на один год. При этом в 2020 году, как и в предыдущем, пенсии будут назначаться на шесть месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста. В 2019 году право на назначение пенсии имели женщины, достигшие возраста 55 лет и шести месяцев, и мужчины, достигшие возраста 60 лет и шести месяцев. В 2020 году право на страховую пенсию получат женщины при достижении возраста 56 лет и шести месяцев и мужчины – 61 года и шести месяцев.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований к стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Право на пенсию в 2020 году дают 11 лет стажа и 18,6 индивидуальных коэффициента.

При этом также сохраняется категория работников, кого не затронет повышение пенсионного возраста. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ выслуги лет по профессии.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.