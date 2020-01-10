Ледовые автогонки, тхэквондо, квартирник в храме: выходные в Благовещенске
В эти выходные в Благовещенске состоятся соревнования по ледовым автогонкам, а также соревнования по тхэквондо ITF. Кроме того, разные мероприятия организует Дом Саяпина. В областной филармонии проведут концерт, приуроченный к празднованию старого Нового года.
Суббота, 11 января
В 11:00 на Чигиринском водохранилище начнется первый этап открытого чемпионата Амурской области по автомобильному спорту. Дисциплина: ледовые гонки.
Также состоится первый этап второй лиги чемпионата города Благовещенска по шахматам. Организаторы приглашают для участия спортсменов с уровнем игры от третьего разряда.
60 благовещенцев в разных возрастных категориях будут определять лучших по тхэквондо ITF. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Юность» в 12:00. Спортсмены в возрасте от 3 до 18 лет примут участие в личных соревнованиях и спаррингах.
Дом Саяпина приглашает на несколько мероприятий. В 12:00 начнется обзорная экскурсия по экспозиции музея «Знакомьтесь, Дом Саяпина», в 14:00 – мастер-класс по вышивке крестиком и набором на канве домашних оберегов «От матери к дочери», в 16:00 – концерт музыки советских композиторов «Зимний экспромт» в исполнении ансамбля народных инструментов «Карусель».
В 15:00 в муниципальной библиотеке имени Машука развернётся приключенческий квест «СтароНОВОГОДНИЙ детектив».
В 18:00 в Амурском театре драмы покажут комедию в двух действиях «Тётки».
Воскресенье, 12 января
Дом Саяпина в 12:00 приглашает на тематическую экскурсию по экспозиции музея «Назад в СССР», а в 15:00 – на мастер-класс по изготовлению броши в виде ёлки с использованием бусин, бисера, стекляруса на картоне и фетре «Новогодняя красавица».
В Амурской областной филармонии пройдет праздничный концерт «Как на старый Новый год…». Начало в 15:00.
В театре драмы покажут комедию в двух действиях «Одолжите тенора». Начало в 18:00.
Кроме того, в городе состоится рождественский благотворительный квартирник, в котором примут участие лидеры и участники известных амурских групп: Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Еремин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево»), Екатерина Шинкевич («КБ Революция»). Праздничный вечер пройдет в трапезном зале крипты храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 18:00. Храм находится по адресу: улица Красноармейская, 53А.
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