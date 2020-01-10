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10января
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сегодня, 10:58 0

Осужден благовещенец, задолжавший более 1 миллиона рублей алиментов

Осужден благовещенец, задолжавший более 1 миллиона рублей алиментов
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Амурской области. Мужчина задолжал более 1 миллиона рублей алиментов.

Благовещенец был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 всех видов заработка и (или) иного дохода, начиная с августа 2007 года и до совершеннолетия ребенка. Однако от данной обязанности горожанин злостно уклонялся. Мужчину наказывали обязательными работами сроком 100 часов – наказание он отбыл в сентябре 2019 года. Однако и будучи подвергнутым административному наказанию, благовещенец не платил алименты.

Общая задолженность по алиментам на сентябрь 2019 года составила 1 044 406 рублей 53 копейки.

Горожанину пришлось держать ответ по уголовной статье (часть 1 статьи 157 УК РФ). В судебном заседании он полностью признал вину, согласился с предъявленным обвинением. Мужчина ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств. Государственный обвинитель согласилась рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств, с постановлением приговора без судебного разбирательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание жителя Благовещенска, признали полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия полных, последовательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичную выплаты задолженности по алиментам. В то же время отягчающих обстоятельств не установили.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, мужчину приговорили к 5 месяцам исправительных работ, с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства.

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#дети #суды

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