Собственные доходы Белогорска вновь побили рекорд

Фото: администрация Белогорска

Исполнение доходной части городского бюджета Белогорска за счет собственных налоговых и неналоговых доходов по итогам 2019 года превысило показатели 2018 года и стало рекордным за последние 11 лет. По данным финансового управления администрации города, по состоянию на 1 января объем налоговых и неналоговых поступлений составил почти 740 миллионов рублей.

Ранее планировался доход чуть более 715 миллионов рублей. Темп роста составил 12,6 %.

«Традиционно наибольший удельный вес по налоговым доходам у налога на доходы физлиц, – рассказала начальник финуправления Лариса Синько. – По итогам 2019 года поступило более 401,5 миллиона рублей, это на 16 % больше, чем годом ранее. В перерасчете к действующему нормативу, поступление НДФЛ в местный бюджет за последние 11 лет выросло в 2,2 раза. В 2009 году НДФЛ поступал в объеме 183 миллиона рублей».

В экономическом блоке администрации города констатируют, что темп роста от 1 до почти 18 % отмечен практически по всем налогам и сборам. При этом зафиксировано и превышение плановых назначений при поступлении неналоговых доходов. Так, за 2019 год в городской бюджет за счет эффективного использования муниципального имущества поступило почти 132 миллиона рублей.

«Всего за 11 лет муниципалитет обеспечил поступление в местный бюджет почти 7 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, при действующих нормативах. Все они направлены на обеспечение первоочередных защищенных статей бюджета – заработную плату, коммунальные платежи, а также на развитие городского округа. Главой Белогорска вновь поставлена задача обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов. Решать ее будем комплексно, при межведомственном взаимодействии администрации города, налоговой инспекции, комитета имущественных отношений, финансового управления», – цитирует замглавы Белогорска по экономике Ларису Цыркунову пресс-служба администрации города.