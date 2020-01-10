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10января
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сегодня, 10:23 9

Жительница Благовещенска продает таинственный камень за 2,5 миллиона

Жительница Благовещенска продает таинственный камень за 2,5 миллиона
Фото: avito.ru

На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже камня по цене квартиры в Благовещенске. Податель объявления рассказала Амур.инфо, чем замечателен камень и почему владелица просит за него 2,5 миллиона рублей.

«Продам. Возможен торг. Ради любопытства просьба не беспокоить. Только реальный интерес!» – коротко подписано объявление. Камень, судя по фото, небольшой, овальной формы. С одной стороны он обычный, светлого оттенка с темными прожилками. С другой стороны видно, что под верхним светлым слоем есть другой, он красного цвета, с неровной поверхностью. «Этот камешек со мной с детства. Когда мне было пять лет, мы с братом гуляли – это было в деревне. И этот камень упал передо мной. Я его подобрала, с тех пор он со мной», – рассказывает Людмила.

Камень, по словам девушки, имеет удивительное свойство: иногда он исчезает, но всегда возвращается. «Время от времени он пропадает и находится. С чем это связано, я не знаю», – говорит хозяйка. Что это за камень, она не знает, к специалистам в области геммологии Людмила не обращалась.

Выставляя камешек на продажу, девушка определила его цену на глаз. «Нам с ребенком нужно жилье», – объяснила Людмила. Она рассказала, что время от времени люди обращаются по объявлению, но пока покупателей с серьезными намерениями не было.

Одновременно с камнем Людмилы в Благовещенске на продажу выставлены около десятка камней, минералов, окаменелостей по ценам от 300 рублей до 100 000 рублей.

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#жизнь #торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    38 минут назад

    Мда...сколько же идиотов вокруг нас...одна дура камень продает, другой собаку за 2 млн. А самое смешное, что обязательно найдется тот идиот, который это может купить. Только одно мне непонятно, это действительна та новость, которая заслуживает нашего внимания и такой не маленькой статьи? Просто когда из жизни ушел такой замечательный врач как Бородин, сделали лишь маленькую заметку о нем и то в день похорон. А здесь про бабу без мозгов статью пишут.

  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    38 минут назад

    Мда...сколько же идиотов вокруг нас...одна дура камень продает, другой собаку за 2 млн. А самое смешное, что обязательно найдется тот идиот, который это может купить. Только одно мне непонятно, это действительна та новость, которая заслуживает нашего внимания и такой не маленькой статьи? Просто когда из жизни ушел такой замечательный врач как Бородин, сделали лишь маленькую заметку о нем и то в день похорон. А здесь про бабу без мозгов статью пишут.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    36 минут назад

    «Время от времени он пропадает и находится. С чем это связано, я не знаю», – говорит хозяйка." Что курим, гражданка?

  • кержак

    кержак
    28 минут назад

    ...заколдованный, ссука...)))

  • DimonS

    DimonS
    12 минут назад

    Похоже, это окаменевший глаз, натянутый на жопу.

  • Музыка

    Музыка
    10 минут назад

    Обыкновенный "Пропадающий ханцезлуп", таких полно...

  • full

    full
    9 минут назад

    Красный халцедон в кожуре? Прикольно. Сто рублей дам.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 минут назад

    кержак

    ...заколдованный, ссука...)))



    Ни убавить, ни прибавить



    До слёз



  • Колян

    Колян
    5 минут назад

    Камень, по словам девушки, имеет удивительное свойство: иногда он исчезает, но всегда возвращается. «Время от времени он пропадает и находится. С чем это связано, я не знаю», – говорит хозяйка.

    Яп купил, но он же опять у нее окажется!

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