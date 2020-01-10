Жительница Благовещенска продает таинственный камень за 2,5 миллиона

На сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже камня по цене квартиры в Благовещенске. Податель объявления рассказала Амур.инфо, чем замечателен камень и почему владелица просит за него 2,5 миллиона рублей.

«Продам. Возможен торг. Ради любопытства просьба не беспокоить. Только реальный интерес!» – коротко подписано объявление. Камень, судя по фото, небольшой, овальной формы. С одной стороны он обычный, светлого оттенка с темными прожилками. С другой стороны видно, что под верхним светлым слоем есть другой, он красного цвета, с неровной поверхностью. «Этот камешек со мной с детства. Когда мне было пять лет, мы с братом гуляли – это было в деревне. И этот камень упал передо мной. Я его подобрала, с тех пор он со мной», – рассказывает Людмила.

Камень, по словам девушки, имеет удивительное свойство: иногда он исчезает, но всегда возвращается. «Время от времени он пропадает и находится. С чем это связано, я не знаю», – говорит хозяйка. Что это за камень, она не знает, к специалистам в области геммологии Людмила не обращалась.

Выставляя камешек на продажу, девушка определила его цену на глаз. «Нам с ребенком нужно жилье», – объяснила Людмила. Она рассказала, что время от времени люди обращаются по объявлению, но пока покупателей с серьезными намерениями не было.

Одновременно с камнем Людмилы в Благовещенске на продажу выставлены около десятка камней, минералов, окаменелостей по ценам от 300 рублей до 100 000 рублей.