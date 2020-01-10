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10января
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сегодня, 10:18 2

У мэра Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель

У мэра Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель
Фото: администрация г. Владивостока

У главы Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель. К обязанностям вице-мэра приступил Азат Ислаев. Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Азат Ислаев будет курировать в мэрии управление культуры и управление информационно-программного обеспечения.

Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми. По образованию – юрист. Трудовую деятельность начинал в Казани с должности юриста в компании «Региональная земельная служба». Затем занимал еще несколько руководящих должностей в различных компаниях.

С 2015 по 2019 год являлся депутатом Казанской городской думы. С сентября 2019 года занимал должность помощника губернатора Приморского края в аппарате губернатора.

Азат Ислаев стал восьмым вице-мэром Владивостока. Для сравнения: у мэра Благовещенска Валентины Калиты – пять заместителей. У мэра Хабаровска Сергея Кравчука – 12 заместителей. Место 13-го зама, судя по информации на официальном сайте администрации Хабаровска, вакантно.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    57 минут назад

    Амуринфо!!!

    Нахрена ВСЕ это тут ПИСАТЬ?

  • Страйкер

    Страйкер
    45 минут назад

    если сегодня никого не убьют или никто не разобьется, то этим баранам просто будет нечего писать

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