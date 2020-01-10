У мэра Владивостока Олега Гуменюка появился восьмой заместитель

Фото: администрация г. Владивостока

Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми. По образованию – юрист. Трудовую деятельность начинал в Казани с должности юриста в компании «Региональная земельная служба». Затем занимал еще несколько руководящих должностей в различных компаниях.

С 2015 по 2019 год являлся депутатом Казанской городской думы. С сентября 2019 года занимал должность помощника губернатора Приморского края в аппарате губернатора.

Азат Ислаев стал восьмым вице-мэром Владивостока. Для сравнения: у мэра Благовещенска Валентины Калиты – пять заместителей. У мэра Хабаровска Сергея Кравчука – 12 заместителей. Место 13-го зама, судя по информации на официальном сайте администрации Хабаровска, вакантно.