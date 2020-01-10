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10января
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Амурчане смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Амурчане смогут наблюдать полутеневое затмение Луны
Фото: pixabay.com (тематическое изображение)

Ночью 11 января жители Амурской области смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Это следует из информации на сайте Московского планетария.

«Около полуночи с 10 на 11 января 2020 года (с 20:08 мск до 00:12 мск) состоится полутеневое затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты. Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,92 своего диаметра. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска», – сказано в сообщении.

Таким образом, по времени Амурской области полутеневое затмение Луны можно наблюдать 11 января с 02:08 до 06:12.

Изображение: planetarium-moscow.ru

«Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и "полутень", в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми. Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят вечером в пятницу 10 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, поэтому не приобретет красноватый оттенок. Наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории нашей страны», – сообщает Московский планетарий.

Максимальное погружение в полутень Земли на 0,92 лунного диска произойдет в 22:10 мск (04:10 по амурскому времени).

Изображение: planetarium-moscow.ru

«В момент наибольшего погружения в 22:10 мск, когда Луна окажется в полутени Земли почти полностью, южный край диска Луны будет располагаться всего в 3 угловых минутах от границы тени Земли. Свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край диска Луны станет темным. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде. Еще сильнее данный эффект потемнения южной части лунного диска проявится на фотографиях», – говорится в сообщении.

Предстоящее затмение является самым глубоким полутеневым затмением 2020 года. Следующее состоится 5 июня.

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#космос

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