Более 70 медиков 13 часов разделяли двух сросшихся близняшек

В Нигерии команда из 78 медработников провела операцию по разделению сросшихся девочек Мерси и Гуднесс Эд (Mercy, Goodness Ede). Операция прошла в ноябре 2019 года, но подробности операции появились только в январе 2020, когда восстановилось состояние здоровья малышей.

Операция прошла под руководством детского хирурга Эммануэля Аме (Emmanuel Ameh). Мерси и Гуднесс срослись в районе груди и живота. Для того чтобы их отделить друг от друга, понадобилось 13 часов и две операционные палаты. По словам представителя государственной больницы, доктора Тайо Хаастрапа, в операции участвовали только местные врачи. Лечение, которое обошлось больнице в тысячи долларов, было предоставлено семье Эд бесплатно.

Близняшки родились 13 августа 2019 года, но по настоянию хирурга операцию отложили до ноября. У новорожденных диагностировали осложнения, в том числе омфалоцеле – врожденный дефект передней брюшной стенки. Медики также опасались, что в ходе операции грудные клетки девочек остались бы открытыми, и туда могла бы попасть инфекция. Чтобы покрыть эти участки, доктора заранее создали заплатки из искусственной кожи.

«Мы должны были убедиться, что после операции девочки смогут существовать порознь. У них была общая диафрагма и печень, остальные же органы были автономны», – рассказал хирург журналистам. Помимо тщательной подготовки и обследований, больнице пришлось приобрести необходимое для операции медицинское оборудование, сообщает «Лента.ру».

В марте 2019 года в Австралии родились полуидентичные близнецы. По словам врачей, такое происходит редко, а эмбрионы часто не выживают.