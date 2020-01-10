Банки начали брать комиссию за переводы денег по телефону

Система быстрых платежей стала платной для банков в России с 1 января 2020 года. По данным ЦБ, внедрение платы побудило кредитные организации взимать деньги за переводы с клиентов. В результате многие стали злоупотреблять такой возможностью.

Так, в Райффайзенбанке комиссия составляет 1,5 % от суммы перевода, если клиент перечисляет через сервис более 10 тысяч рублей в месяц. Почта Банк установил тариф на уровне 1,2 %, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставил операции до 10 тысяч рублей в месяц бесплатными. Банк «Левобережный» также взимает комиссию в 1,2 % (минимум 35 рублей) за исходящие переводы.

Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы. Многие и не планируют их внедрять. Среди них — Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», Совкомбанк, Рокетбанк, «Авангард», «Веста», «Финам». Остальные кредитные организации не ответили на вопросы «Известий».

Директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова уверена, что сервис быстрых переводов по номеру телефона от ЦБ будет востребован клиентами даже с введением комиссий. По ее подсчетам, почти 50 % клиентов, отправивших средства в другой банк через СБП, ранее вообще не пользовались другими сервисами мгновенных перечислений.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего банка выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.