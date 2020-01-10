Специалисты рассказали, как встретили Новый год тигры Павлик и Елена (видео)

В центре «Амурский тигр» рассказали, где встретили Новый год тигры Павлик и Елена. Тигрица пировала дома – на территории Хинганского заповедника. Ее брат, напротив, путешествовал, вернувшись на север от Амурской области.

Для центра «Амурский тигр» стало доброй традицией заглядывать в новогодние планы полосатых кошек, возвращенных в дикую природу при непосредственном участии специалистов центра, и сообщать миру о том, где был накрыт их праздничный стол.

Как выяснилось, полосатая Елена встретила 2020 год на территории Хинганского природного заповедника, на территории которого почти беспрерывно находится с самого момента выпуска в дикую природу. Ее брат Павлик встретил новый год в очередном путешествии – вернувшись с первого похода на север Амурской области к границам заповедника, тигр развернулся и стал возвращаться на север. Первые дни 2020 года он провел чуть севернее Хингано-Архаринского заказника.

Узнавать местоположение реинтродуцированных тигров помогают ошейники с GPS-модулем, которые надеваются на хищников перед выпуском в дикую природу. Благодаря сигналам с ошейников, специалисты получают много ценной информации о жизни тигров: их перемещениях, размерах охотничьего участка, питании и многом другом. С помощью устойчивого сигнала удалось отследить и местоположение тигров в новогоднюю ночь.

«С момента выпуска в дикую природу в Приамурье тигры Павлик и Елена стали "передовиками" в поставке ученым важных научных данных. Впервые были выпущены брат с сестрой, и выпускали их "мягким" способом. Кроме того, в подготовке к выпуску были использованы определенные новые методики, которые себя оправдали. Сейчас можно констатировать, что с момента выпуска тигров нам удалось собрать внушительный научный материал об их жизни в дикой природе. Причем мы знаем не только, куда они ходили, но и досконально знаем, что они делали, чем питались и так далее. Нужно сказать, что эти данные обнадеживают. Понятно, что рацион тигра зависит в первую очередь от обилия жертв и степени легкости добычи. В принципе, полученные благодаря Павлику и Елене данные повторяют закономерности питания тигров в основном ареале: большую часть их рациона составляет кабан. В силу того, что численность и плотность копытных в Амурской области отличается от основного ареала, то среди жертв Павлика и Елены регулярно появляется лось, что позволяет говорить, что их рацион больше похож на рацион тигров, обитающих в Хабаровском крае. Что касается, выбора участка, то Елена, по всей видимости, останется резидентом Хинганского заповедника. У Павлика, что естественно для самца, более широкий участок, в который, по всей видимости, будет входить Хингано-Архаринский заказник с прилегающими территориями. Мы на это надеемся, но так ли это, станет понятно по окончании зимы и будет зависеть от глубины снежного покрова», – комментирует генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Полевой мониторинг Павлика и Елены при поддержке центра «Амурский тигр» осуществляет группа ученых Хинганского государственного заповедника совместно со специалистами управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

С начала июня по конец декабря 2019 года ученые и охотоведы обследовали 48 «кластеров» реинтродуцированных тигров, выявленных благодаря анализу данных с ошейников хищников и собрали большой объем ценной для изучения тигра информации. На 19 «кластерах», принадлежавших Павлику и 15 – Елене, были обнаружены останки добытых ими жертв.

«Большинство жертв хищников – кабаны: Павлик и Елена уже достоверно добыли по 10 особей. Также за время жизни в дикой природе оба тигра освоили охоту на крупных оленей: Елена добыла двух изюбрей, Павлик – двух лосей. Все изюбри и один из лосей были взрослыми особями, но, несмотря на это, хищники добыли их искусно, без особой борьбы. Косулю, несмотря на ее относительно высокую плотность на территории обитания Павлика и Елены, тигры добывали трижды: один раз Елена и дважды – Павлик. На основе этих данных можно смело сказать, что хищники результативно охотятся практически на всех потенциальных жертв, что свидетельствует об их успешной адаптации к условиям дикой природы и об успехе программы реинтродукции», – отмечает заместитель директора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин.

В местах обитания Павлика и Елены установлена сеть автоматических фотокамер. Фотоловушки, а также карты памяти и элементы питания к ним были переданы центром «Амурский тигр».

Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, предпринятые специалистами конфликтной группы приморского охотнадзора, результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях ее же безопасности.

Отловив тигрицу, специалисты установили, что у нее есть тигрята. Малышей, которым на тот момент было около 6–7 месяцев, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. В течение месяца тигрят благополучно отловили и доставили к матери в центр реабилитации.

После обследований выяснилось, что взрослая тигрица не может вернуться в дикую природу. В марте 2018 года ее отправили в Красноярский зоопарк. Тигрята же больше года находились в центре реабилитации, где их готовили к возвращению в дикую природу.

15 мая 2019 года тигров доставили к месту выпуска в Амурскую область, где поместили в специально оборудованный временный вольер для адаптации. 23 мая 2019 года специалисты дистанционно открыли двери вольера, и тигры отправились на свободу.