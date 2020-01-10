Амурчане сыграли с китайцами в футбол на снегу

4-6 января в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян КНР прошел международный турнир по малоформатному футболу на снегу и мини-футболу. В обеих дисциплинах играли одни и те же команды. Участие приняли амурчане.

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра спорта Амурской области Евгений Лобанов, в качестве участника выступила команда «Метеор» из Свободного, усиленная несколькими игроками из Благовещенска.

Как сообщается на сайте Амурского футбольного союза, можно считать, что амурская команда выступила успешно, поскольку победила в двух встречах со счетом 2:0 и 6:3 и в одном матче проиграла футболистам Суйхуа – 3:4. «Следует отметить дружескую атмосферу встреч не только на футбольных полях, но и за их пределами», – сказано в сообщении.

В дальнейшем планируется проведение подобных турниров регулярно, в том числе и на территории Амурской области.

Фото: afs28.ru