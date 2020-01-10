С 1 января разрешено учиться водить машину с 16 лет: обзор прессы

В телах 90 % морских птиц находится пластик; пожары в Австралии уничтожили свыше 8 миллионов гектаров леса. О чем пишут газеты, в обзоре прессы рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» бьёт тревогу: в Мировой океан попадает ежегодно до 12 миллионов тонн пластика. 80 % мусора в океане – пластик! По оценкам экспертов ООН с 1950 по 2018 годы в мире его произведено 6,5 миллиарда тонн, а переработано только 9 %. Он находится в телах 90 % морских птиц. Если мировое сообщество продолжит использовать пластик, как сейчас, через 10 лет рыба попросту исчезнет. Вот такие данные приводит главная газета страны в интервью с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Впечатляет.

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Еще одно полноабзацное сообщение «Российской газеты»: лесными пожарами, которые бушуют в Австралии с октября прошлого года, уже уничтожено более миллиарда животных. И заметьте: в это число не включены ни лягушки, ни насекомые, ни прочие беспозвоночные. Многие представители редких видов, занесенные в Красную книгу, под угрозой полного исчезновения. Среди них – сумчатая куница, какаду и коала. Плотный дым из Австралии уже достиг берегов Южной Америки. Пишут об огромных очередях на автозаправках, пустых полках магазинов, отключении электроэнергии и прочем подобном. Пожарами уже уничтожено 8,4 миллиона гектаров леса, более 3 тысяч жилых домов и 4 тысяч административных построек. В статье упоминается слово «Апокалипсис».

Также в номере

Еще газета пишет о том, что отныне учиться водить машину можно с 16 лет. Такие поправки в правила приема экзаменов на права вступили в силу с 1 января. Узнав об этом, в министерстве юстиции забеспокоились: как так, за руль можно садиться с 16 лет, а жениться – только с 18. И решили скорректировать брачный возраст. Правда, здесь есть маленькая деталь: учиться водить машину можно с 16-ти, но права выдадут только в 18, а в брак вступать придется сразу, без всяких подготовок-репетиций.

Очень интересно

В «Амурской правде» с интересом прочитал о том, как сельский житель Приморья приютил у себя олененка, которому было всего 2 дня от роду – его мамку убили браконьеры. Выкормил-выходил. Олененок прижился, стал настоящим членом семьи. С трех килограммов вымахал до 50! Несмотря на якобы оленью травоядность, ест все, чем питаются и в семье, не отказываясь и от пельменей. Отдавать животное в зоопарк хозяин не собирается: чай, сроднились уже.

Также в номере

На что еще советую обратить внимание читателя, так это на рецензию Андрея Митрофанова на фильм «Союз спасения». Вот уж воистину развесистая клюква! Вся кинушка снималась явно для того, чтобы показать в самом конце, как медленно разлетается кровь из тех голов, в какие попали пули и как судорожно сжимаются руки тех, кто попал в полыньи на Неве. Наличие звезд просто зашкаливает (назову несколько: Прилучный, Петренко, Гуськов, Дапкунайте, Шагин и с вечно пьяными глазами сильно погрузневший и неповоротливый Домогаров). А жену главного продюсера фильма Константина Эрнста Софию Эрнст к звездам отнести трудно, поэтому я называть ее не буду.

Рецензия в лучших традициях Андрея Митрофанова – написана емко, вкусно, едко. И читал ее с удовольствием еще и потому, что мое мнение совпадает с мнением автора публикации.

На посошок

Ну и уж коль скоро мы заговорили о кино, то не могу не назвать реплики «Аргументов неделi» по поводу «Вторжения». Пишут, что режиссер Федор Бондарчук не просто снимает далеко не шедевры, да еще и над названиями своих творений сильно не заморачивается. Сняв «Притяжение», он, не долго думая, запустил «Вторжение». Для будущего блокбастера «конъюнктурщику от кино» предлагают следующие названия: «Напряжение», «Извержение», «Сложение», «Умножение» и т.п. А парочку-другую более смачных вы можете придумать и сами. И в расчете на это прощаюсь с вами до завтра.