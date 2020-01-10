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10января
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В издевательствах над Шамсутдиновым подозревается рядовой

В издевательствах над Шамсутдиновым подозревается рядовой
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова. Об этом говорится в ответе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

Дополнительных подробностей пресс-служба ГВСУ на запрос «Ведомостей» не предоставила, ссылаясь на продолжение расследования.

25 октября 2019 года, военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. В его отношении расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

17 декабря 2019 года стало известно, что после прокурорской проверки в части было возбуждено дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан сам Шамсутдинов. Ранее Минобороны объявило о планах расформировать батальон, где он служил.

В четверг, 9 января, из публикации Mash стало известно о письме Шамсутдинова семьям расстрелянных им военнослужащих, где он просил прощения и сообщал, что на расстрел его толкнули издевательства, от которых он не смог найти защиты.

Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.

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#военные #криминал #происшествия

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