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10января
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Американские СМИ: украинский лайнер был сбит ПВО Ирана

Американские СМИ: украинский лайнер был сбит ПВО Ирана
Фото: РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Украинский пассажирский самолёт, который 8 января разбился рядом с Тегераном, был по ошибке сбит иранской системой противовоздушной обороны. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на данные от трёх источников: из разведывательных кругов США, разведывательных кругов Ирана и из Пентагона.

По имеющимся данным, лайнер якобы сбили зенитным ракетным комплексом советской разработки «Тор-М1». И, по словам источника издания из Пентагона, это произошло случайно.

Журналисты издания обратились за комментариями по поводу этой информации в Госдеп, Пентагон и Совет нацбезопасности США, но комментировать ситуацию там отказались.

Сходная информация есть у CBS News. Источники телеканала сообщили, что якобы американские спутники засекли запуск двух ракет «земля – воздух» прямо перед крушением украинского лайнера, сообщает Life.

Лайнер международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлёта утром 8 января. Погибли 176 человек. По данным иранских властей, причиной катастрофы могли стать технические неполадки с двигателем самолёта. Однако СНБО Украины назвал среди версий катастрофы пассажирского самолета теракт и поражение зенитной ракетой.

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