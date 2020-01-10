Американские СМИ: украинский лайнер был сбит ПВО Ирана

По имеющимся данным, лайнер якобы сбили зенитным ракетным комплексом советской разработки «Тор-М1». И, по словам источника издания из Пентагона, это произошло случайно.

Журналисты издания обратились за комментариями по поводу этой информации в Госдеп, Пентагон и Совет нацбезопасности США, но комментировать ситуацию там отказались.

Сходная информация есть у CBS News. Источники телеканала сообщили, что якобы американские спутники засекли запуск двух ракет «земля – воздух» прямо перед крушением украинского лайнера, сообщает Life.

Лайнер международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлёта утром 8 января. Погибли 176 человек. По данным иранских властей, причиной катастрофы могли стать технические неполадки с двигателем самолёта. Однако СНБО Украины назвал среди версий катастрофы пассажирского самолета теракт и поражение зенитной ракетой.