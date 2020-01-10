Депутат от Приамурья внес в ГД законопроект, освобождающий участников войны от оплаты услуг ЖКХ

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Законопроект предлагает освободить участников войны от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание жилого помещения, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также платы за коммунальные услуги (за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), сообщает «Парламентская газета».

Для принятия данного проекта необходимо будет внести изменения в закон «О ветеранах» и некоторые законодательные акты РФ. Кроме того, в документе говорится, что потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета на увеличение объема субвенций регионам РФ на меры социальной поддержки в 2020 году в размере 577,5 миллиона рублей, а также в размере 540,6 миллиона рублей в 2021 году.

«Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны», – говорится в документе.