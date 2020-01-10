Житель Тынды обвиняется в причинении предприятию ущерба на 285 тысяч рублей

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Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте предъявили обвинение в мошенничестве мужчине 1980 года рождения. Житель Тынды является фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, амурчанин работал начальником вагонного участка Тында – структурного подразделения Дальневосточного филиала АО «ФПК». На основании внутренних документов предприятия работодатель компенсирует расходы иногороднего работника на наем жилья, когда нет возможности предоставить служебное жилье.

«Имея умысел на незаконное получение денежных средств, мужчина изготовил подложный договор найма жилого помещения и расписки, которые предоставил на предприятие. Согласно документам, его ежемесячный платеж за квартиру составил 20 тысяч рублей, хотя фактически арендодателю он передавал 10 тысяч рублей», – сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Сумма ущерба, причиненного предприятию, превысила 285 тысяч рублей.

В дальнейшем прокурор должен утвердить обвинительное заключение по уголовному делу.