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10января
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сегодня, 08:36 3

Металлодетекторы и рентгенустановки появятся на ж/д станциях в Приамурье

Металлодетекторы и рентгенустановки появятся на ж/д станциях в Приамурье
Фото: Амур.инфо

В 2020 году ОАО «РЖД» на обеспечение транспортной безопасности железнодорожных вокзалов Забайкальской железной дороги планирует направить около 200 миллионов рублей. Предполагается приобретение нового оборудования.

Для защиты граждан и объектов массового скопления людей пассажирские комплексы станций Чернышевск-Забайкальский, Забайкальск, Шилка, Сковородино, Магдагачи, Бурея, Завитая планируется оснастить современными системами видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, рентгеновскими установками и аппаратурой радиационного контроля багажа. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В 2019 году были проведены работы по оснащению аналогичным оборудованием вокзалов станций Петровский Завод, Борзя, Карымская, Шимановская. На эти цели направили более 96 миллионов рублей.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    У нас на перрон можно пройти по тропинке со стороны Калинина, во вход со стороны туалета, в арку с парковки, через вокзал, через ворота между вокзалом и камерами хранения. Установят 5 рамок и к каждой приставят сотрудника?! Очередной распил денег...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    рамки металлодетекторов необходимо установить на каждый вагон

    Каски - "Антидурь" раздать руководству .

    Запретить пассажирам ножницы и ножовки .

  • full

    full
    59 минут назад

    На вокзале Новосибирск Главный эти установки уже просто не включают. А у нас бабок много, ога.

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