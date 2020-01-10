Металлодетекторы и рентгенустановки появятся на ж/д станциях в Приамурье

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В 2020 году ОАО «РЖД» на обеспечение транспортной безопасности железнодорожных вокзалов Забайкальской железной дороги планирует направить около 200 миллионов рублей. Предполагается приобретение нового оборудования.

Для защиты граждан и объектов массового скопления людей пассажирские комплексы станций Чернышевск-Забайкальский, Забайкальск, Шилка, Сковородино, Магдагачи, Бурея, Завитая планируется оснастить современными системами видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, рентгеновскими установками и аппаратурой радиационного контроля багажа. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В 2019 году были проведены работы по оснащению аналогичным оборудованием вокзалов станций Петровский Завод, Борзя, Карымская, Шимановская. На эти цели направили более 96 миллионов рублей.