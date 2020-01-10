Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 9 января

Выбор читателей за 9 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 9 января.

Благовещенский таксист рассказал, сколько чаевых он заработал 1 января

Благовещенский таксист рассказал, сколько он заработал 1 января. Мужчина записал и выложил соответствующее видео на своем ютуб-канале, где он подписан как Илья Бакшеев.

Назначен новый гендиректор благовещенского ГСТК

Пост генерального директора ГСТК Благовещенска с 9 января занял Михаил Вохминцев. До этого времени он работал начальником контрольного управления аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Исторический особняк в Благовещенске купил Виктор Черемисин

Собственником старинного особняка в Благовещенске стал известный бизнесмен Виктор Черемисин. Он купил разрушающееся здание с аукциона. При этом ажиотажа на торгах не наблюдалось. Виктор Юрьевич рассказал Амур.инфо, какие проблемы он приобрел в комплекте с памятником архитектуры, и о планах на будущее.

В Китае выяснили причину вспышки неизвестной пневмонии

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования.

Просмотров всего: 4

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Эхо Москвы

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: маскировка наркосодержащих препаратов
Эхо Москвы

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о Федоре Чудакове
Общество

Что ненавидят женщины: обзор прессы
Общество 1

Выбор читателей за 8 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь