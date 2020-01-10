Выбор читателей за 9 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 9 января.

Благовещенский таксист рассказал, сколько он заработал 1 января. Мужчина записал и выложил соответствующее видео на своем ютуб-канале, где он подписан как Илья Бакшеев.

Пост генерального директора ГСТК Благовещенска с 9 января занял Михаил Вохминцев. До этого времени он работал начальником контрольного управления аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Собственником старинного особняка в Благовещенске стал известный бизнесмен Виктор Черемисин. Он купил разрушающееся здание с аукциона. При этом ажиотажа на торгах не наблюдалось. Виктор Юрьевич рассказал Амур.инфо, какие проблемы он приобрел в комплекте с памятником архитектуры, и о планах на будущее.

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования.