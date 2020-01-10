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10января
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сегодня, 07:27 0

Перечень банков, участвующих в дальневосточной ипотеке, расширен до 14

Перечень банков, участвующих в дальневосточной ипотеке, расширен до 14
Фото: pixabay.com

Перечень кредитных организаций, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека», как и планировалось, значительно расширен – до 14 банков. Об этом сообщается на сайте «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ).

Ипотеку под 2 % уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также банк «ФК Открытие», КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.

«География кредитных организаций покрывает территорию действия государственной жилищной программы и дает заемщикам возможность выбора. На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2 %. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», – прокомментировал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Полный список банков-участников опубликован на сайте финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», выступающем официальным оператором программы. Согласно условиям госпрограммы, общество будет возмещать разницу между рыночной ставкой и 2 % банкам, выдавшим ипотеку. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отвечает за организационную и информационную поддержку граждан РФ в целях получения ипотечных кредитов.

Дополнительную информацию по программе можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 301-54-45. Звонок бесплатный.

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#Дальний Восток #строительство #финансы #экономика

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