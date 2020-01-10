Гороскоп 10 января: у Рыб успех в семейной жизни, Весам стоит быть внимательнее

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Неблагоприятный день. Круговорот дел, ответственных встреч закружит Вас с самого утра. Не исключено, что суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям.

Телец. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Разногласия в семье могут привести к нервным срывам, а впоследствии к болезни. Ваша способность улаживать конфликты придется как нельзя кстати.

Близнецы. День проходит под знаками медитации, прозрения, интуиции. Неблагоприятный день для мужчин-Близнецов. Вероятно, их планам и надеждам не суждено осуществиться. Женщины-Близнецы должны проявлять осмотрительность при работе с документами. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. В личной жизни не исключены любовные разочарования.

Рак. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации, заключения брака. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. Сегодня нельзя проявлять жадность, чрезмерную осмотрительность, подозрительность. Доверьтесь близким людям.

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Лев. Критический день. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Общение и деловые контакты не принесут Львам удовлетворения. Не принимайте все близко к сердцу.

Дева. Неблагоприятный день. Жизненный потенциал снижен, что может повлечь за собой травмы или обострение хронических заболеваний. Словесное единоборство или хлесткое определение может вызвать ответную агрессию партнера.

Весы. События этого дня могут стать подтверждением непонятного беспокойства и предчувствия опасности. Неприятности могут коснуться взаимоотношений с окружающими и материальной стороны жизни. Будьте внимательны сегодня. Не допускайте непоправимых ошибок.

Скорпион. Вероятно, сегодня постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху. Стремление во что бы тони стало достигнуть намеченной цели может заставить Вас использовать запрещенные приемы или прибегнуть к обману, что отрицательно скажется на авторитете или приведет к конфликтам с окружающими людьми.

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Стрелец. День подъема творческой активности. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Необычное восприятие мира усилится оптимистическим настроением. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст Вам уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами.

Козерог. Терпение, выдержка и трудолюбие позволят получить, помощь начальства, покровителя или партнера по бизнесу. Смело беритесь за любое дело. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что во второй половине дня Вы сможете решить проблемы личной жизни. Остерегайтесь новых контактов с лицами противоположного пола.

Водолей. Напряженный, противоречивый день. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее заключенные сегодня сделки обещают оказаться доходными. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не ввязывайтесь в споры с посторонними людьми.

Рыбы. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Все будет способствовать росту популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств. В семейной жизни все сложится хорошо.

Астролог: Вальдемар Небоходцев