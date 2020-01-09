Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость
сегодня, 22:05 0

В Благовещенске пропал мужчина

В Благовещенске пропал мужчина
Фото: instagram.com/psoamur

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур» появилась информация о пропаже человека. Жителей Благовещенска просят помочь в его поисках.

Разыскивают Александра Тутова 1952 года рождения. Отмечается, что он пропал в столице Амурской области вечером 23 декабря 2019 года, в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого – Тенистая.

Приметы Александра Ивановича: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, носит очки. Был одет: шапка вязаная синего цвета, куртка «Аляска» синего цвета с мехом темно-серого цвета на капюшоне, джинсы синего цвета, черные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение этого мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.

Просмотров всего: 117

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Архаре пожарные отстояли магазин обуви
Происшествия 2

Сотрудник полиции Благовещенска стал фигурантом уголовного дела (видео)
Происшествия

В Приамурье будут судить мужчину, обвиняемого в ДТП с погибшей

Происшествия

Руководителю ЧОПа и охраннику Амурского колледжа строительства продлили сроки ареста
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь