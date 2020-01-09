В Благовещенске пропал мужчина

Фото: instagram.com/psoamur

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур» появилась информация о пропаже человека. Жителей Благовещенска просят помочь в его поисках.

Разыскивают Александра Тутова 1952 года рождения. Отмечается, что он пропал в столице Амурской области вечером 23 декабря 2019 года, в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого – Тенистая.

Приметы Александра Ивановича: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, носит очки. Был одет: шапка вязаная синего цвета, куртка «Аляска» синего цвета с мехом темно-серого цвета на капюшоне, джинсы синего цвета, черные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение этого мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 102 – полиция.