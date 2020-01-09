В Шимановске может появиться освященный источник природной воды

9 января в Шимановске глава города Павел Березовский совместно со специалистами комитета ЖКХ побывал на площади Победы, а также на улицах, где ежегодно в зимний период на поверхность выходят подземные ключи.

В 2019 году ситуация доходила до того, что приходилось объявлять режим ЧС и на основании рекомендаций министерства природных ресурсов области организовывать водоотведение. На это региональным правительством были выделены отдельные средства.

«Те средства, что были получены в рамках прошлогоднего ЧС, были потрачены на организацию водоотведения от площади Победы и девятого дома, а также от частных жилых домов на улицах Ворошилова, Ленина, Перская. Главная задача проделанной работы – обезопасить названные объекты от подтопления, связанного с зимним выходом ключей. Как мы видим, работу провели не зря. Сегодня площадь Победы, на которой в течение двух лет выходил ключ, а в прошлом году дело могло дойти до повреждения памятников, не затоплена. Место выхода ключа мы контролируем, имея возможность направить его в подготовленные водоотводные каналы. Частные дома на Ворошилова и близлежащих улицах больше не затапливает. Однако это не тот итоговый результат, который нам нужен. Я уже неоднократно упоминал о том, что решение этого вопроса должно быть комплексным. Необходимо провести очистку русла рек Малая и Большая Пера. Тогда дренаж будет полным и максимально работоспособным. По этому вопросу мы работаем с министерством природных ресурсов. Этот вопрос должен войти в комплекс мер, связанных с восстановлением городского водоотведения и гидротехнического сооружения на Пере», – цитирует Павла Березовского пресс-служба администрации Шимановска.

При этом отмечается, что ключ на Перской горожане уже облюбовали как место сбора воды. Кто-то даже поставил там кружку. Мэр предложил в перспективе облагородить это место, а православной церкви освятить источник, чтобы место стало удобным для отдыха и забора воды.

Фото: admshim.amurobl.ru