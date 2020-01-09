На развитие предпринимательства в Приамурье направят более 295 миллионов рублей

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Более 295 миллионов рублей будет направлено на развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области в 2020 году. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и внешних связей региона.

Основная часть средств пойдет на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и продолжение работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в Приамурье. Деньги выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В 2020 году на прямые субсидии бизнесу в Амурской области направлено 100 миллионов рублей из регионального бюджета. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансовая поддержка будет осуществляться через муниципальные программы. Не останется без внимания и поддержка начинающих бизнесменов. 3 миллиона рублей в следующем году запланировано на развитие бизнес-инкубатора, который в конце прошлого года открылся в Благовещенске и уже помогает вырасти десяти молодым предпринимателям», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Федеральную субсидию планируется направить на оказание комплекса услуг и сервисов в рамках работы Центра «Мой бизнес». В 2019 году он объединил на одной площадке все имеющиеся на территории региона организации, инфраструктуры и институты развития бизнеса, начиная с консультирования и обучения, заканчивая сопровождением экспортных проектов. Поддержку предпринимательской деятельности окажут и в моногородах Приамурья. В области их на данный момент пять. На реализацию программ поддержки в этом году выделено более 35 миллионов рублей.

Большое внимание в рамках регионального проекта уделят льготному финансированию предпринимателей. 40 миллионов рублей направлено Амурской региональной микрокредитной компании, что позволит и в 2020 году выдавать займы по льготной ставке от 3,12 % годовых. За 4 месяца работы в 2019 году компания выдала 88 займов.

Свою работу продолжит и фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Для этого в 2020 году в рамках регионального проекта запланировано более 25 миллионов рублей. Важность работы фонда подтверждают результаты деятельности в 2019 году. За этот период было заключено 74 договора поручительства, а сумма привлеченного финансирования для предпринимателей благодаря данной мере поддержки составила почти 1,2 миллиарда рублей.