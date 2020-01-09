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сегодня, 19:02 0

В Архаре пожарные отстояли магазин обуви

В Архаре пожарные отстояли магазин обуви
Фото: pixabay.com

9 января в 13:23 поступило сообщение о пожаре в поселке Архара по улице Ленина. Произошло возгорание в здании магазина обуви. Оперативно на место прибыли огнеборцы ПСЧ-61 Архары – 5 человек и 2 единицы техники. В течение 4 минут открытое горение ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждены стены изнутри и потолочное перекрытие на площади около 20 квадратных метров. Магазин отстояли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Пострадавших нет. Причину и виновника произошедшего предстоит установить.

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#пожары #происшествия

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