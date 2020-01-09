Сотрудник полиции Благовещенска стал фигурантом уголовного дела (видео)

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Обновлено: 18:40



В Благовещенске выявили факт злоупотребления должностными полномочиями сотрудником МО МВД России «Благовещенский». В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.

Предварительно установлено, что сотрудник незаконно требовал и в дальнейшем получил от двоих подчиненных часть выплаченных им премиальных выплат.

По данному факту оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Амурской области проводится служебная проверка. Решается вопрос об отстранении сотрудника от выполнения служебных обязанностей.

При установлении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Следственное управление СКР по региону пишет, что подозреваемый – начальник одного из отделений МО МВД России «Благовещенский».

«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности и в целях личного обогащения в ноябре и декабре 2019 года незаконно требовал и в дальнейшем получил от двоих своих подчиненных часть выплаченных им премиальных выплат, нарушив тем самым их права на получение материального вознаграждения за труд, а также охраняемые законом интересы общества и государства», – информирует ведомство.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечившими оперативное сопровождение при задержании подозреваемого.

Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения.

Видео предоставлено следственным управлением СКР по Амурской области

Комментарий предоставлен следственным управлением СКР по Амурской области