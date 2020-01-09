В Приамурье будут судить мужчину, обвиняемого в ДТП с погибшей

В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Свободного 1994 года рождения. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, которое унесло жизнь женщины.

Авария произошла в мае 2019 года на 117-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. В ходе предварительного следствия установлено, что водитель автомобиля Toyota Carina не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с проезжей части, допустил наезд на грунтовую насыпь. В результате автоаварии женщина-пассажир 1995 года рождения скончалась на месте. Водитель с места ДТП пытался скрыться, однако с помощью очевидца был задержан полицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, медицинское освидетельствование показало, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 2017 году обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, был лишен права управления ТС на срок 1 год и 9 месяцев.

Фигурант уголовного дела предстанет перед судом.