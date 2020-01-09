Авиарейс Благовещенск – Якутск перенесли на другой день из-за погоды

Фото: Амур.инфо

9 января не состоялся авиарейс ЯК-498 авиакомпании «Якутия» Благовещенск – Якутск. Самолет должен был вылететь в 12:40. На сайте аэропорта Благовещенска значится, что рейс перенесен на 10 января.

В пресс-службе аэропорта областного центра ИА «Амур.инфо» сообщили, что рейс перенесен на 7 часов утра 10 января из-за погодных условий в Якутске. Аэродромной службой аэропорта Якутска проводится комплекс работ по обеспечению безопасного приема самолетов. В аэропорту Благовещенска с пассажирами работают представители авиакомпании «Якутия», все пассажиры оповещены, по необходимости размещены в гостинице.

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#погода #транспорт

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Александр Авдеев