В Госдуму внесен законопроект, наделяющий Благовещенск статусом свободного порта

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Статус свободного порта с облегченным таможенным режимом был предоставлен Владивостоку и ряду других муниципалитетов Приморья в 2015 году. Позднее в границы порта вошли некоторые муниципальные образования Приморского края, Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа. Перечень этих территорий предлагается дополнить Благовещенском.

«Принятие законопроекта позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, даст возможность модернизировать имеющиеся производства и создать новые предприятия, особенно востребованные для обеспечения переработки сельхозпродукции», – цитирует «Парламентская газета» пояснительную записку к проекту закона.

Как сообщало Амур.инфо, в плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год предусмотрена разработка проекта о расширении границ свободного порта Владивосток, однако за счет каких территорий, не уточнялось.

Сообщалось, что представить проект в правительство России Минвостокразвития должно в феврале 2020 года. А к сентябрю одобренный законопроект планируется направить в Государственную думу РФ.