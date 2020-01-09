Снежный городок Благовещенска не закроют на «профилактику» (видео)

В пресс-службе мэрии отметили, что в период новогодних праздников горки ежедневно заливали водой, чтобы поверхность скатов была ровной. Поддерживать состояние сооружений будут и дальше. Сейчас горки в норме, поэтому закрывать на «профилактику» городок не будут.