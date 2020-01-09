Снежный городок Благовещенска не закроют на «профилактику» (видео)
Снежный городок Благовещенска не будут закрывать на ремонт. В праздничные выходные благовещенцы жаловались на неудовлетворительное состояние некоторых горок в снежном городке.
В пресс-службе мэрии отметили, что в период новогодних праздников горки ежедневно заливали водой, чтобы поверхность скатов была ровной. Поддерживать состояние сооружений будут и дальше. Сейчас горки в норме, поэтому закрывать на «профилактику» городок не будут.
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