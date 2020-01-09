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Руководителю ЧОПа и охраннику Амурского колледжа строительства продлили сроки ареста

Руководителю ЧОПа и охраннику Амурского колледжа строительства продлили сроки ареста

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следственного комитета о продлении меры пресечения гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» и охраннику, пропустившему в Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства устроившего стрельбу студента. Под стражей они оба проведут еще два месяца.

Как рассказали в горсуде, вопрос о продлении срока ареста по обоим мужчинам решался 9 января. Заседания прошли одно за другим. Вначале арест продлили главе ЧОПа, а затем охраннику. В заключении они пробудут до 14 марта 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября 2019 года в аудитории Амурского колледжа строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое получили ранения. Через два дня после трагедии суд вынес решение о заключении под стражу гендиректора частного охранного предприятия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье, – 10 лет лишения свободы. По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.

Позже под стражу был заключен охранник, который пропустил в колледж студента с оружием. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине также грозит до 10 лет заключения.

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#криминал #происшествия #суды

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