Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:31 0

На набережной Благовещенска появились мотивационные вывески

На набережной Благовещенска появились мотивационные вывески
Фото: admblag.ru

На набережной реки Амур в Благовещенске появились мотивационные вывески. Таблички носят не только мотивационный, но и информационный характер, обозначая пройденный километраж.

Проект «Понятный город» создал и реализовал клуб любителей бега «Бег к мечте». Организация выиграла муниципальный грант в размере 50 тысяч рублей в прошлом году. Работы по установке «разметки» начались в декабре 2019 года, а завершатся в этом месяце.

Всего на набережной Амура разместят 10 табличек от таможни до ОРТПЦ. За основу взяты разные мотивационные фразы, такие как «Начни сегодня!», «Дорогу осилит идущий!», «Движение – жизнь!». Расположены они через каждые 500 метров, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Как рассказала автор идеи Альбина Попова, подобные таблички необходимы в первую очередь для людей, занятых определенными активностями, например, спортивной ходьбой, ездой на велосипеде, бегунам. Для них важен километраж, особенно для тех, кто только начинает заниматься спортом и выполняет рекомендации тренера или врача.

Также организаторы проекта уверены, что такие таблички будут интересны и полезны не только спортсменам, но и всем гуляющим.

Над созданием эксклюзивных вывесок работал благовещенский кузнец. Их оформление соответствует всему облику городской набережной.

Просмотров всего: 135

#жизнь

распечатать


Общество

Постояльцам белогорского приюта «Надежда» нужны теплые вещи
Общество 1

Президент России поздравит 47 амурчан-долгожителей
Общество

В Благовещенске проводят сбор вещей для нуждающихся
Общество

Сбор денег на лечение 9-летней амурчанки Саши Болотиной приостановлен
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь