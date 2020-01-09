На набережной Благовещенска появились мотивационные вывески

Фото: admblag.ru

На набережной реки Амур в Благовещенске появились мотивационные вывески. Таблички носят не только мотивационный, но и информационный характер, обозначая пройденный километраж.

Проект «Понятный город» создал и реализовал клуб любителей бега «Бег к мечте». Организация выиграла муниципальный грант в размере 50 тысяч рублей в прошлом году. Работы по установке «разметки» начались в декабре 2019 года, а завершатся в этом месяце.

Всего на набережной Амура разместят 10 табличек от таможни до ОРТПЦ. За основу взяты разные мотивационные фразы, такие как «Начни сегодня!», «Дорогу осилит идущий!», «Движение – жизнь!». Расположены они через каждые 500 метров, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Как рассказала автор идеи Альбина Попова, подобные таблички необходимы в первую очередь для людей, занятых определенными активностями, например, спортивной ходьбой, ездой на велосипеде, бегунам. Для них важен километраж, особенно для тех, кто только начинает заниматься спортом и выполняет рекомендации тренера или врача.

Также организаторы проекта уверены, что такие таблички будут интересны и полезны не только спортсменам, но и всем гуляющим.

Над созданием эксклюзивных вывесок работал благовещенский кузнец. Их оформление соответствует всему облику городской набережной.