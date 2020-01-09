Исторический особняк в Благовещенске купил Виктор Черемисин

Как сообщало ИА «Амур.инфо», торги состоялись 27 декабря 2019 года. Начальная цена двухэтажного кирпичного дома, построенного в конце XIX – начале XX века, составляла 2 316 000 рублей. «Я знал это здание, знал, что его разбирали. О том, что оно продается, узнал, когда был не в городе. Думал, что, может быть, получится из него нормальный проект. Во время аукциона не знаешь, сколько участников и кто они. Позже я узнал, что моей соперницей была женщина, я ее не знаю. В итоге я купил объект за сумму около 3 миллионов. Сказать, что торги были ожесточенными, нельзя», – констатирует Виктор Юрьевич.

Вернувшись в Благовещенск, он осмотрел свежекупленного кота в мешке. Оказалось, что памятник архитектуры не охранялся и понемногу растаскивался хозяйственными горожанами. «Внутри нет дверей и полов, а также окон. С удивлением узнал от соседей, что крышу разобрали какие-то муниципальные службы», – продолжает бизнесмен. Кому могла потребоваться старая крыша, он не представляет, но планирует обсудить этот вопрос в комитете по управлению имуществом, которое должно было обеспечить сохранность объекта.

«Больше всего меня напрягает крыша, – подчеркивает Виктор Черемисин. – Без нее конструкции подвергаются воздействию окружающей среды, разрушение ускоряется. Сейчас здание в потрепанном состоянии, есть трещины в стене. Сохранить, я думаю, можно достаточно много. Но часть здания все-таки потеряна для сохранения».

Договор купли-продажи подпишут в пятницу, 10 января. Через 10 дней бизнесмен оплатит свою покупку, после чего стороны подпишут акт приема-передачи. «Завтра заколотят окна и двери, укрепят забор. У соседей есть камеры видеонаблюдения, их настроят таким образом, чтобы Мухина, 56, попадал в зону видимости. До наступления весны пока ничего больше сделать нельзя. Весной начнется экспертиза: нужно установить, в каком состоянии находятся стены и фундамент», – объясняет бизнесмен.

Говорить о будущем назначении памятника архитектуры преждевременно, но уже известно, что это будет нежилое помещение. «Что там будет, я не знаю. Я не лукавлю – не знаю. Но, уверен, что-нибудь придумаю. Главное – спасти эти руины», – говорит Виктор Юрьевич. Он проходил это уже не раз: именно при деятельном участии Черемисина из руин восстали здания банка на Ленина, 142, и ирландский паб.

«Здание на Ленина я покупал с третьих торгов за 30 минут до их окончания. Особняк на Зейской много лет стоял с вывеской "Продается". Как видите, не было ажиотажа, как, впрочем, и сейчас. Никто не рвался их покупать. Все понимают, что такая покупка повлечет огромные траты. Мне же не хочется, чтобы старинные благовещенские здания пропадали, и я посильно собираюсь их восстанавливать», – развивает мысль бизнесмен.

Покупатель памятника архитектуры берет на себя обязательство отреставрировать объект, сохранив его первоначальный облик. При этом здание должно быть пригодным для использования, а значит, необходимо подключить тепло, электричество, водоснабжение и водоотведение. «Подключение к городскому отоплению – миллион за проект. 4 миллиона заплати, чтобы трубы туда провели, – перечисляет владелец особняка. – Все эти расходы ложатся на собственника: ни город, ни область не соизволят быть соинвестором, чтобы хотя бы завести к зданию коммуникации и согласовать их. Больше того – мне его продали как жилой дом. Теперь надо переводить в нежилое. Это займет годы».

С 1 января 2020 года, как сообщало ИА «Амур.инфо», собственники объектов культурного наследия освобождаются от уплаты налогов на землю и имущество на три года. Решение об освобождении от налогов Черемисин называет неумным. «Покупаешь руины, вкладываешь в них безумные деньги. Как только ты превратишь это здание в нормальное, льготы закончатся», – объясняет Виктор Юрьевич.

Он заявляет, что готов восстановить все благовещенские старинные «заброшки» – а их около 20, – если город пересмотрит условия их передачи. «В Москве такие здания передаются на 7–10 лет, с условием, что ты за это время полностью восстановишь строение в соответствии с проектом. Если восстанавливаешь, оно переходит в твою собственность. Ты уже и так истратил денег немерено. Если не успеваешь восстановить, здание возвращают в муниципальную собственность. Я предложил городу: готов забрать все "заброшки" с условием того, что их с землей мне отдают комиссионным способом бесплатно. Или хотя бы не продавать землю. В течение 10 лет я все эти здания восстановлю. Найду деньги, проекты, инвестиции. Но это никому не надо. Сразу все думают, что Черемисин хочет заработать. Но никому неинтересно, сколько я потрачу на этом», – рассказывает Виктор Черемисин.

На Западе России собственников исторических развалюх действительно привлекают льготной программой «за рубль». Налог на имущество и землю рассчитывается по рублю за квадратный метр площади в год. Это в любом случае выгоднее властям, чем руины в центре города.

Как кандидат экономических наук и опытный бизнесмен Виктор Черемисин планирует выгоду. «Иначе зачем тратить миллионы на покупку, потом вложить в здание безумные деньги для того, чтобы потом город сказал, что он сохранил памятник архитектуры?» – отмечает Виктор Юрьевич.

Он уверен: проблему исторических «заброшек» в Благовещенске нужно решать, пока не поздно. Время и охотники за стройматериалами не щадят старинные особняки. Их нужно спасать – это история города. И для этого недостаточно денег, любви к своему городу и авантюризма: нужно, чтобы власть сделала шаг навстречу.