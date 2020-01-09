Россельхознадзор ограничил поставку в Россию морепродуктов из Китая

Россельхознадзор с 9 января ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции аквакультуры из Китая. Под запрет попали выращиваемые на аквакультурных предприятиях угорь, тилапия, осетр, форель, креветка, а также морские коктейли, содержащие продукты из списка.

«С 14 по 27 декабря 2019 года специалисты Россельхознадзора провели инспекцию предприятий КНР по производству продукции аквакультуры. В рамках инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукцией аквакультуры, риском незаявленного применения при выращивании гидробионтов лекарственных средств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, выявлено отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья: в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска», – сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, недостаточная эффективность контроля со стороны компетентного органа КНР подтверждается данными госмониторинга, добавили в российском ведомстве. В 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз.

«В структуре обнаружений преобладают тяжелые металлы: ртуть, кадмий, мышьяк. Обо всех выявленных фактах Россельхознадзор направлял соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, как показала инспекция, расследования причин нарушений компетентным органом КНР не проводилось», – пояснили ведомстве.

Кроме того, действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия, отметили в Россельхознадзоре. Поэтому невозможно гарантировать, что продукция, экспортируемая в Россию, выработана именно на заявленном в качестве производителя предприятии и соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности, пишет «Российская газета».