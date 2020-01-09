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9января
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сегодня, 17:05 0

В Благовещенске отремонтировали школу № 24

В Благовещенске отремонтировали школу № 24
Фото: Правительство Амурской области

В Благовещенске завершился ремонт школы № 24. После проведения работ в образовательном учреждении установили новые окна и межкомнатные двери, отремонтировали отмостку. Мастера выровняли и покрасили стены, постелили новый линолеум, заменили системы водоснабжения и отопления.

В кабинетах теперь есть подвесные потолки, а в отремонтированных туалетах – новая сантехника. На капремонт городские власти выделили 47,5 миллиона рублей.

На эти средства кабинет химии, спортивный зал, столовую, санузлы переоснастили в соответствии с современными требованиями. В коридорах сделали дополнительные окна, а во всем здании их полностью заменили, за счет чего в школе стало намного светлее. С 13 января школа начнет работу в обычном режиме.

Благодаря нацпроекту «Образование» в прошлом году ввели в эксплуатацию второй корпус школы № 22 в Благовещенске и началось строительство школы на 528 мест в Свободном. Кроме этого, в Свободном открыт новый корпус детского сада на 120 мест. Еще три новых детских сада в рамках нацпроекта достроили до конца года в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. Кроме того, проведены капитальные ремонты школ, спортивных залов в 11 сельских школах, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#областная власть #образование #школа

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