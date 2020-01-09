Елена Малышева рассказал о том, как защититься от рака

Телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Инстаграме, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника с помощью операции и регулярных обследований. Врач рекомендует регулярно обследоваться.

Малышева рассказала, что три года назад у нее обнаружили предраковые полипы толстого кишечника. Врач не стала ждать осложнений и удалила их. В новом посте она пояснила, что защитила себя, сделав не только эту операцию, но также начав «очень серьезно лечить» рефлюксную болезнь (изжогу).

Малышева также отметила, что около шести месяцев назад после гастроскопии у нее обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Телеврач уверена, что эрозию можно считать первой стадией болезни, которая в итоге приведет к раку. Она приняла необходимые меры и последнее обследование показало, что все эрозии зажили.

Ведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием и призвала регулярно проходить медицинские исследования даже при отсутствии явных симптомов заболеваний.