Елена Малышева рассказал о том, как защититься от рака
Телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Инстаграме, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника с помощью операции и регулярных обследований. Врач рекомендует регулярно обследоваться.
Малышева рассказала, что три года назад у нее обнаружили предраковые полипы толстого кишечника. Врач не стала ждать осложнений и удалила их. В новом посте она пояснила, что защитила себя, сделав не только эту операцию, но также начав «очень серьезно лечить» рефлюксную болезнь (изжогу).
Малышева также отметила, что около шести месяцев назад после гастроскопии у нее обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Телеврач уверена, что эрозию можно считать первой стадией болезни, которая в итоге приведет к раку. Она приняла необходимые меры и последнее обследование показало, что все эрозии зажили.
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У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу). За все это огромная благодарность моему любимому доктору - Игорю Владимировичу Городокину. Он руководит клиникой гастроэнтерологии в СЩА и клиникой пищеварения у нас в Москве. В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили. Я постоянно пью НЕКСИУМ в дозе 40 мг. Мы все сейчас обсуждаем трагический уход из жизни доктора Павленко. Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! аНе ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит! А если хотите попасть к доктору Городокину, то он точно супер грамотный врач! Записаться на прием можно по телефону: 8(495)268-1212
Ведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием и призвала регулярно проходить медицинские исследования даже при отсутствии явных симптомов заболеваний.
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