В Белогорске в праздники из незаконной продажи изъяли более 100 литров алкоголя

Мероприятия по противодействию нелегальному обороту и нарушениям в сфере розничной продажи алкогольной продукции провели в Белогорске во время новогодних и рождественских праздников. Участники рейда посетили несколько торговых точек в разных районах города.

Подобные рейды проводятся регулярно в целях борьбы с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и снижения алкоголизации населения. В ходе очередного мероприятия была выявлена точка, где осуществлялась незаконная реализация алкогольной продукции. В результате, изъято 73 бутылки водки и коньяка и 61 бутылка вина и винных напитков. Часть изъятой алкогольной продукции будет направлена на экспертизу, так как не имеет соответствующей голограммы и марок специального федерального значения. Если доля содержащихся примесей не превысит допустимой нормы, то предпринимателю по решению суда грозит административное наказание – штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Если доля примесей превысит допустимое значение, то предпринимателю грозит еще и уголовное наказание.

В декабре 2019 года в ходе рейдов по торговым объектам Белогорска было изъято 160 литров алкогольной продукции, выявлено 8 правонарушений со стороны индивидуальных предпринимателей. Продукция представляла угрозу здоровью и жизни населения. По факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в арбитражный суд Амурской области направлены административные протоколы.

О фактах нелегальных продаж или подозрениях на сбыт контрафакта частными лицами можно сообщать круглосуточно, сообщения принимают в новом специализированном инстаграм-профиле @alсohol.control, информирует пресс-служба администрации Белогорска