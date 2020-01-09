Благовещенцы отправятся на финал «Золотой шайбы»

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Хоккейная команда «Форвард» из Благовещенска отправится на финал соревнований «Золотая шайба». Путевку туда мальчишки заслужили благодаря победе в областном первенстве среди хоккеистов 2005-2006 годов рождения.

Первенство проходило в Благовещенске с 4 по 6 января. В соревнованиях приняли участие 4 команды – «Форвард» и «Амурские рыси» из столицы Приамурья, «Надежда» из Новобурейского и «Союз» из Свободного.

Всего в рамках турнира прошло 6 игр. По их итогам сильнейшими стали игроки «Форварда», на втором месте «Союз», бронза у «Надежды». Команда-­победитель представит Амурскую область на финале «Золотой шайбы», который пройдет с 24 февраля по 3 марта в Сочи. На него съедутся 65 команд.

Как сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области, за поездку на крупные соревнования поборются хоккеисты еще двух возрастных групп. Так, областной этап для спортсменов 2009-2010 годов рождения пройдет с 19 по 21 января, для 2007-2008 годов – с 24 по 26 января. Ребята 7-8 лет также сыграют в турнире, но пока без выхода во всероссийский финал.

Впервые турнир «Золотая шайба» был проведен в 1964 году. Его основателем, а также председателем одноименного клуба стал знаменитый тренер Анатолий Тарасов. В первых соревнованиях на призы «Золотой шайбы» поучаствовали 57 команд. А среди игроков турнира в свое время были ​Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.