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сегодня, 16:51 2

В РФ хотят ужесточить контроль за использованием антибиотиков при производстве молока и мяса

В РФ хотят ужесточить контроль за использованием антибиотиков при производстве молока и мяса
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз РФ пакет поправок в закон «О ветеринарии». Законопроект регламентирует использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.

В случае принятия поправок контроль за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве России будет ужесточен.

«В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов», – рассказал «Российской газете» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Антибиотики попадают в организм человека в том числе с продуктами питания. В частности, с мясом и молоком. По словам специалистов, это одна из причин антибиотикорезистентности – устойчивости возбудителей инфекций к препаратам. От нее, по экспертным оценкам, ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек.

Международные организации называют антибиотикорезистентность одной из главных проблем настоящего и ближайшего будущего наряду с глобальным потеплением и голодом.

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#животные #закон #здоровье #производство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    47 минут назад

    В России и так сложно с животноводством - климат, плохой травостой, болезни, паразиты... Так ещё каждый норовит свои 5 копеек вставить! Вредители. ..

  • Kadet_84

    Kadet_84
    40 минут назад

    "В РФ хотят ужесточить контроль за использованием антибиотиков при производстве молока и мяса", ключевое слово "производстве" доказывает, что натурального молока и мяса, на прилавках магазинов нет.

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