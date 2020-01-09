В РФ хотят ужесточить контроль за использованием антибиотиков при производстве молока и мяса

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз РФ пакет поправок в закон «О ветеринарии». Законопроект регламентирует использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.

В случае принятия поправок контроль за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве России будет ужесточен.

«В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов», – рассказал «Российской газете» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Антибиотики попадают в организм человека в том числе с продуктами питания. В частности, с мясом и молоком. По словам специалистов, это одна из причин антибиотикорезистентности – устойчивости возбудителей инфекций к препаратам. От нее, по экспертным оценкам, ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек.

Международные организации называют антибиотикорезистентность одной из главных проблем настоящего и ближайшего будущего наряду с глобальным потеплением и голодом.