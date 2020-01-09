Мы или завалимся, или сгорим: благовещенцы о пожаре в бараке на новогодних выходных (видео)

В ночь с 6 на 7 января в благовещенском бараке по адресу: улица Октябрьская 188, случился пожар. Возгорание началось на первом этаже под лестницей. Жильцы считают, что это был поджог. Обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось около 23:00. Пламя за короткое время охватило первый этаж и застало жителей двухэтажной постройки врасплох. Благовещенцам пришлось экстренно эвакуироваться через окна.

«Я думал, мы не успеем выйти. Бегом-бегом укутал сына одеялом, потом уже супруга одела его нормально. А мы с соседями побежали воду носить, даже из другого барака пришли, чтобы помочь нам», – поделился житель дома.

От пожара пострадали деревянная лестница в подъезде, проводка, входные двери.

«Я боюсь сгореть. Это за последние полгода второй пожар. Мы живем на втором этаже, если это все рухнет, то рухнет на нас. Мы или завалимся в этом доме, или сгорим. Вдобавок летом, весной и осенью, когда идут дожди, страшно, потому что с потолка течет на проводку. Это все махом может замкнуть», – поделилась Светлана Васкевич.

По словам, женщины в доме сделали только временную проводку. Чтобы в бараке отремонтировали подъезд, Светлана обратилась в управляющую компанию. Дальше она намерена идти за помощью в мэрию, чтобы там решали вопрос о расселении жильцов. По сведениям амурчанки, барак, в котором она живет с 2001 года, до сих пор не признан аварийным.

В пресс-службе мэрии Благовещенска сообщили, что барак по адресу: Октябрьская, 188, был признан аварийным в декабре 2019 года после обращения Фонда капитального ремонта. Точные сроки по переселению граждан неизвестны. В настоящее время на территории Амурской области действует региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов», утвержденная постановлением правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152, в которую включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года.10 января управляющей компанией запланированы работы по остеклению и ликвидации наледи в подъезде погорельцев.

Подробности в материале Альфа ТВ.