В новогодние и рождественские праздники пожары погубили двух амурчан

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В Амурской области с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако ежедневно происходили пожары. По оперативным сведениям, их было 63. В прошлом году за аналогичный период в Приамурье зарегистрировали 81 возгорание.

Основные объекты пожаров – жилые дома, надворные постройки, гаражи и автомобили. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, электрооборудования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, за новогодние и рождественские праздники при пожаре погибли два человека, один был травмирован, спасены один человек и материальные ценности на сумму более 20 миллионов рублей.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в праздники провели комплекс практических мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, где шли новогодние мероприятия. Пожаров и происшествий на таких объектах не допущено.

Амурчанам напоминают экстренные номера пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Комментарий: Вадим Сухоруков, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области