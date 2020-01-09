Амурчанам раздадут кусочки блокадного хлеба

Амурская область присоединится ко всероссийской акции памяти – «Блокадный хлеб». Ее ключевым символом является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такой была минимальная норма хлеба, которую выдавали блокадникам Ленинграда.

Акция памяти «Блокадный хлеб» включает в себя несколько мероприятий. С 18 по 30 января активисты будут посещать ветеранов-блокадников и оказывать им необходимую помощь. В это же время волонтеры раздадут материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, а также вручат амурчанам символические кусочки того самого блокадного хлеба. Также участники акции подпишут открытки, которые потом передадут ветеранам блокадного города. А 27 января, в День воинской славы России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году) состоится всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» в образовательных организациях.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Наступление на Ленинград вела группа фашистских армий «Север». За время блокады из города эвакуировали больше полутора миллионов человек. От голода и лишений погибло почти 700 тысяч ленинградцев. Эта цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе. Сегодня историки считают, что общее число жертв блокады – 1,5 миллиона человек. Военные потери составили почти 470 тысяч человек. При артиллерийских обстрелах погибли 16 747 мирных жителей. Самый тяжелый период – с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941–1942 года. За три месяца умерло больше 250 тысяч человек.

В это время бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 граммов хлеба в день, рабочим горячих цехов – 375 граммов, остальным рабочим и инженерам – 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям – всего 125 граммов хлеба. На 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку: пищевая целлюлоза – 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль – 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная мука – 75 %.

Другие продукты в этот период не выдавали. С сентября 1941 года по март 1943-го продукты завозили по Дороге жизни через Ладожское озеро: летом – по воде, зимой – по льду.

Блокаду Ленинграда окончательно сняли в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск 27 января 1944 года.