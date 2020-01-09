Адвокат: следствие подтвердило дедовщину против срочника Шамсутдинова

Сейчас проводится доследственная проверка по другим подобным эпизодам. Вскоре следователи могут возбудить дело в отношении еще нескольких военнослужащих. 17 декабря стало известно, что срочник и еще несколько военнослужащих из части в Забайкальском крае признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», сообщил «Газете.Ru» адвокат солдата Равиль Тугушев.

«... обвинительное заключение утверждено. ... Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд», – пояснил юрист. Он добавил, что обвиняемым по данному делу о дедовщине пока проходит лишь один человек. «Подтвердились факты неуставных отношений с его стороны. По остальным фактам идет доследственная проверка. Не исключено, что будут еще уголовные дела», – подчеркнул Тугушев.

По его словам, у защиты нет претензий к расследованию, так как следователи вели его объективно. «И по остальным эпизодам объективно идет проверка, поэтому никаких претензий нет. Безусловно, факт дедовщины есть, и он обернется в пользу Шамсутдинова. Не готов делать прогнозы относительно того, как это повлияет на приговор. В любом случае это плюс в сторону Шамсутдинова», — заявил адвокат.

При этом он отметил, что раскрыть все детали дела защита сможет только после того, как в суде начнется его рассмотрение. «Тогда уже можно будет назвать фамилии и число потерпевших. Что касается Шамсутдинова, то его пока еще не перевели в центр имени Сербского. Где он находится, неизвестно. До того момента, пока его не этапируют в конечную точку, УФСИН не раскроет информацию», – заключил Тугушев.

Ранее адвокат со ссылкой на самого подзащитного рассказал изданию о том, как обращались с Шамсутдиновым в части — эти подробности фигурируют в материалах дела. Так, обвиняемый сообщил юристу, что в день убийства, 25 октября, он спал не более четырех часов, после чего заступил на боевое дежурство. «Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа – спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», – пояснил Тугушев.

Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы начали его будить. Более того, по предварительным данным, они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, писал телеграм-канала Mash. В итоге после сдачи поста рядовой решил не отдавать оружие в спецместо, а открыл огонь по военнослужащим. Другие детали в забайкальской части вскрылись 6 ноября. Тогда СМИ опубликовали расшифровку показаний Шамсутдинова — подлинность материала не подтверждена.

На допросе обвиняемый признался, что дедовщина в армии начала проявляться с первых дней службы, передавал телеграм-канал Baza. Сослуживцы сразу отобрали у новобранца деньги и телефон, из-за чего он практически не мог связываться с родственниками. «Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей», – рассказал срочник. Он добавил, что не хотел жаловаться близким, несмотря на регулярные издевательства со стороны других военнослужащих. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — пояснил он.

В день трагедии сослуживцы сообщили Шамсутдинову, что намерены над ним надругаться. «Они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было», – рассказал солдат.

В итоге, по его словам, он решился на расстрел сослуживцев. Всего в ходе нападения были убиты восемь человек – еще двое пострадали. «Когда после этого меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», – отметил рядовой.

По словам Шамсутдинова, он сожалеет о том, что во время расстрела «зацепил» двоих товарищей, которые не причинили ему вреда. «К остальным у меня жалости нет никакой», – заключил обвиняемый.

Как сообщало Амур.инфо, солдат написал письмо родственникам погибших и попросил у них прощения.