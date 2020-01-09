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В Приамурье вандалы разгромили снежный городок у школы, где раньше учились

В Приамурье вандалы разгромили снежный городок у школы, где раньше учились

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, неизвестные разгромили снежный городок в селе Великокнязевка Белогорского района. Снежные фигуры, которые находились на территории местной школы, строили дети, родители и сотрудники образовательного учреждения.

В Белогорском районе с 21 ноября по 20 декабря 2019 года проходил районный смотр-конкурс «Зимняя сказка» на приз главы района. Великокнязевцы со своими снежными и ледовыми фигурами, посвященными сказкам Александра Пушкина, по его итогам заняли первое место.

«Люди в холод, по крупицам собирали сказочных героев, несмотря на обморожение лица и руки в трескучий мороз», – сказала замдиректора школы Елена Роспотнюк.

Больше недели сельчане трудились на улице и создавали волшебную сказку на школьном дворе, сообщается на сайте администрации Белогорского района.

«Иногда нам приходилось работать до полуночи, старались успеть уложиться в сроки, – рассказал директор школы села Великокнязевка Александр Роспотнюк. – От увиденных видеозаписей, которые зафиксировали камеры, мы пришли в шок. Подростки буквально громили наш сказочный и таинственный городок. Снежным персонажам сносили головы приемами карате, некоторые фигуры были разломаны на куски. Смотреть было страшно и больно».

Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам школы удалось выяснить, что это сделали студенты, не так давно окончившие школу. Частично им удалось восстановить разрушенные фигуры.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Есть утырки, которые по пьяне и на мать руку поднимают. Одним словом, "синька" - зло!

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