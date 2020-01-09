Благовещенка доверилась неизвестному и лишилась 55 тысяч рублей

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Жительница Благовещенска лишилась более чем 55 тысяч рублей. Женщина доверилась неизвестному.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от гражданки 1994 года рождения о том, что с ее банковской карты неизвестный похитил денежные средства.

Предварительно установлено, что горожанка разместила объявление о продаже дивана, где указала свой абонентский номер. Через некоторое время благовещенке поступил звонок от мужчины. В ходе разговора он сообщил, что хочет приобрести мебель, попросил назвать номер банковской карты, на которую необходимо перевести деньги, а также СМС-сообщение с кодом, которое пришло на ее телефон.

Как только горожанка выполнила просьбу звонившего, он сразу же стал расспрашивать ее про диван, который якобы собирается приобрести. В это время на сотовый телефон женщины начали поступать СМС-сообщения о списании денег с ее счета. Злоумышленник тут же бросил трубку, и тогда амурчанка обнаружила, что с ее банковской карты несколькими списаниями были переведены более 55 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает: нельзя сообщать незнакомцам данные банковской карты, пароли и коды, приходящие в СМС-сообщениях на телефон. Необходимо быть бдительными. Нельзя доверять лицам, которые просят предоставить им указанную информацию и действовать под их диктовку.