Более 3,5 тысячи обращений поступило за 10 дней в скорую помощь Благовещенска

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В министерстве здравоохранения Амурской области подвели итоги работы в новогодние праздники. В этот период все лечебные учреждения, подведомственные министерству, работали без сбоев. Стационары функционировали в круглосуточном режиме.

За период с 1 по 8 января в областном перинатальном центре появилось на свет 43 новорожденных – 16 мальчиков и 27 девочек.

Поликлиники региона осуществляли прием пациентов согласно графикам.

С 30 декабря 2019-го по 8 января 2020 года в травмпункт Благовещенской городской клинической больницы обратились 605 человек (519 взрослых, 86 детей). Для сравнения: с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019 года было зафиксировано 850 обращений (754 взрослых, 96 детей).

Основные травмы – бытовые, уличные: ушибы и растяжения.

На диспетчерский пульт Благовещенской станции скорой помощи за 10 дней поступило 3 559 обращений. Из них 333 (42 – у детей) – в основном травмы и отравления. ОРВИ – 446 (дети – 334). В прошлом году за этот же период скорая помощь потребовалась в 3 158 случаях, сообщает пресс-служба амурского минздрава.

Как отмечают специалисты, нагрузка на бригады СМП в новогодние каникулы была примерно на 30 процентов выше, чем в обычное время.