Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 1

Более 3,5 тысячи обращений поступило за 10 дней в скорую помощь Благовещенска

Более 3,5 тысячи обращений поступило за 10 дней в скорую помощь Благовещенска
Фото: Амур.инфо

В министерстве здравоохранения Амурской области подвели итоги работы в новогодние праздники. В этот период все лечебные учреждения, подведомственные министерству, работали без сбоев. Стационары функционировали в круглосуточном режиме.

За период с 1 по 8 января в областном перинатальном центре появилось на свет 43 новорожденных – 16 мальчиков и 27 девочек.

Поликлиники региона осуществляли прием пациентов согласно графикам.

С 30 декабря 2019-го по 8 января 2020 года в травмпункт Благовещенской городской клинической больницы обратились 605 человек (519 взрослых, 86 детей). Для сравнения: с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019 года было зафиксировано 850 обращений (754 взрослых, 96 детей).

Основные травмы – бытовые, уличные: ушибы и растяжения.

На диспетчерский пульт Благовещенской станции скорой помощи за 10 дней поступило 3 559 обращений. Из них 333 (42 – у детей) – в основном травмы и отравления. ОРВИ – 446 (дети – 334). В прошлом году за этот же период скорая помощь потребовалась в 3 158 случаях, сообщает пресс-служба амурского минздрава.

Как отмечают специалисты, нагрузка на бригады СМП в новогодние каникулы была примерно на 30 процентов выше, чем в обычное время.

Просмотров всего: 341

#здоровье

распечатать


В России и мире

Елена Малышева рассказал о том, как защититься от рака
Власть 2

В РФ хотят ужесточить контроль за использованием антибиотиков при производстве молока и мяса

Общество

В Якутии быстро растет количество заболевших корью
Общество

Сбор денег на лечение 9-летней амурчанки Саши Болотиной приостановлен
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...хорошо побухали...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь