В Приамурье под Новый год сбили 17-летнего парня: он умер в больнице

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В селе Среднебелое Ивановского района 30 декабря был сбит 17-летний парень. Житель села был доставлен в Ивановскую больницу и несколько дней провел в коме. 2 января молодой человек скончался.

Как рассказала приятельница мамы погибшего, Анна, молодой человек вышел прогуляться по селу с девушкой. Она в ДТП не пострадала.

«Уже было темно, они увидели, что машина какая-то несется. Они шли за руку. Девушка двигалась со стороны проезжей части, он поменялся с ней местами. И все. Эта машина вырвала его у нее из руки, его подкинуло на крышу машины, и потом он упал на асфальт», – рассказала Анна.

В амурском УМВД рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование.

«30 декабря около 18:50 мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем, двигаясь по автодороге в селе Среднебелое Ивановского района, совершил наезд на пешехода 2002 года рождения. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – пояснили в пресс-службе.